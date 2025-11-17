Haberler

Karabük'te Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti, 7 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir cipin takla atması sonucunda anne Sabiha Kısmet ve oğlu Yusuf Berat Kısmet hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu istikametinden Karabük istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 78 ABL 497 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Cip yolun sağ tarafında bulunan bankete düştü. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan yolculardan Sabiha Kısmet ve oğlu Yusuf Berat K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan H.K., M.K., İ.K., A.K., Z.K., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, E.R.K. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, sürücü E.K. ise şehirdeki özel hastaneye sevk edildi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri inceleme sonrası morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
