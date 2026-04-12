Karabük'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

Karabük'te kavga ihbarına giden polislere sürpriz kutlama
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri, kavga ihbarı için olay yerine gelen polislere sürpriz kutlama yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahalle sakinleri, kavga ihbarı için olay yerine gelen polislere sürpriz kutlama yaptı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program hazırlandı.

Etkinlikte yazar Tuğba Turan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kavga ihbarında bulundu. Kendileri için planlanan kutlamadan habersiz belirtilen adrese giden ekipler sürprizle karşılaştı.

Ekipler, mahallede davul ve orkestra eşliğinde karşılandı. Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla pasta kesilen etkinlikte vatandaşlar, polislerle sohbet ederek tebriklerini iletti.

Safranbolu Gümüş Toplumu Destekleme ve Girişimcilik Derneği Başkanı İlyas Türe'nin de destek verdiği program, ikramların ardından ekiplerin alkışlarla uğurlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
