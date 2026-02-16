Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı
Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen bir çift, kızları tarafından baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Karabük'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen çift, tedavi altına alındı.
Atatürk Mahallesi Gürses Sokak'ta yaşayan Z.E. (62) ile eşi Z.E'den (60) haber alamayan kızları eve girdi.
Anne ve babasını evde baygın halde bulan kadın, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksit gazından etkilendiği belirlenen çift, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel