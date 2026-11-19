Karabük'te kara yoluna çıkan eşek sürücülere zor anlar yaşattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük-Ankara kara yolunun Cumayanı köyü yakınlarında bir eşek kara yoluna çıktı. Seyir halindeki sürücüler ani çıkış nedeniyle zor anlar yaşarken eşeğin yolda ilerlediği anlar bir aracın kamerasınca görüntülendi.
Karabük'te bir eşeğin kara yoluna çıktığı anlar araç içi kamerasınca kaydedildi.
Karabük- Ankara kara yolunun Cumayanı köyü yakınlarında bir eşek, kara yoluna çıkarak yürümeye başladı.
Seyir halindeki sürücüler, aniden karşılarına çıkan eşek nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kara yolunda bir süre ilerleyen eşek, yoldan geçen bir aracın kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA