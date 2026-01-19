Haberler

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolunun 123'ü açıldı

Güncelleme:
Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 123'ü, yapılan çalışmalar sonucunda tekrar ulaşıma açıldı.

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 123'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 144 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 21'e düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 32 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
