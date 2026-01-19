Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolunun 29'u açıldı

Karabük'te kar nedeniyle kapanan 144 köy yolundan 29'u, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 144 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda kapalı köy yolu sayısının 115'e düşürüldüğü aktarılan açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin 27 iş makinesiyle sahada görev yaptığı kaydedildi.

Ambulans ekiplerin yardımıyla hastaya ulaştı

İl Özel İdaresi ekiplerince Ovacık ilçesi Yaka köyünde ambulansın hastaya ulaşması sağlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı sonrası ekipler kapanan köy yollarını açarak ulaşımda aksama yaşanmaması ve hayatın normal akışının devam etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Ovacık ilçesi Yaka köyünde ambulansın hastaya ulaşması sağlandı. Safranbolu Ovaköseler köyünde de rahatsızlanan kişi, aile sağlığı merkezine ulaştırılarak tedavisi yaptırıldı, ardından ilaçları alınarak evine bırakıldı.