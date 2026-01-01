Haberler

Karabük'te kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi, karla kaplandı. Kar yağışı, kent merkezi ve çevresindeki yüksek kesimlerde etkili olurken, Karabük Valiliği çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Karabük'te kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konaklar karla kaplandı.

Kar yağışı, kent merkezi, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bu arada güzergahı kullanan bazı sürücüler, kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyor.

Öte yandan Karabük Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, il genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
