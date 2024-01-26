Karabük'te Kar Yağışı Etkili Oldu

KARABÜK'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı aralıklarla etkili olurken karayolları ekipleri D-100 karayolu güzergahı üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptılar.

Karabük'te sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından karayolları ekipleri D-100 karayolu geçişinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karabük-Bartın karayolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi ile Keltepe Kayak Merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 30 santime ulaştı. Kar, kentte aralıklarla devam ederken, karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.