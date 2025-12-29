Haberler

Karabük'te kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına jandarma ve sağlık ekipleri koştu

Karabük'te kardan yolu kapanan köydeki hastanın yardımına jandarma ve sağlık ekipleri koştu
Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde solunum sıkıntısı yaşayan 64 yaşındaki kadın, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde solunum sıkıntısı yaşayan kadın hasta, jandarma ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aşağıgüney köyünde ikamet eden K.K. (64), solunum sıkıntısı yaşayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yoğun çabaların ardından köye ulaşan ekipler tarafından ambulansa alınan kadın hasta, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

