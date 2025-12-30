Karabük'te Kar Kalınlığı 75 Santimetreye Ulaştı

KARABÜK'te kar yağışı 4 gündür aralıksız sürerken, il merkezinde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı.

Kentte 4 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı il merkezinde 75 santimetre olarak ölçüldü. Eskipazar ilçesi Yalakkuz köyünde aralıksız yağan kar, koyunların boyunu geçti. Koyunların karların arasında yürüdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAR KALINLIĞINDA YENİ REKOR

Karabük Valiliği, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz merkezinde, 19 Ocak 2022 tarihinde ölçülen 70 santimetrelik kar kalınlığı, 26 Aralık 2025 tarihinde başlayarak aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından 75 santimetreye ulaşarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle merkezde son yılların en yüksek kar kalınlığına ulaşılmasına neden olurken, çalışmalar Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından aralıksız olarak sürdürülmektedir. Valiliğimizde oluşturulan İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından takip ve koordine edilen çalışmalar kapsamında; ulaşımın aksamaması, kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görev yapmaktadır" denildi.