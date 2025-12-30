Haberler

Karabük'te Kar Kalınlığı 75 Santimetreye Ulaştı

Karabük'te Kar Kalınlığı 75 Santimetreye Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te 4 gündür aralıksız devam eden kar yağışı, il merkezinde 75 santimetre kar kalınlığına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Koyunların karlar arasında yürüdüğü anlar görüntülendi.

KARABÜK'te kar yağışı 4 gündür aralıksız sürerken, il merkezinde kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı.

Kentte 4 gündür kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığı il merkezinde 75 santimetre olarak ölçüldü. Eskipazar ilçesi Yalakkuz köyünde aralıksız yağan kar, koyunların boyunu geçti. Koyunların karların arasında yürüdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

KAR KALINLIĞINDA YENİ REKOR

Karabük Valiliği, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz merkezinde, 19 Ocak 2022 tarihinde ölçülen 70 santimetrelik kar kalınlığı, 26 Aralık 2025 tarihinde başlayarak aralıksız devam eden yoğun kar yağışının ardından 75 santimetreye ulaşarak yeni bir rekor olarak kayıtlara geçti. İlimiz genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle merkezde son yılların en yüksek kar kalınlığına ulaşılmasına neden olurken, çalışmalar Valiliğimiz koordinesinde ilgili kurumlarımız tarafından aralıksız olarak sürdürülmektedir. Valiliğimizde oluşturulan İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından takip ve koordine edilen çalışmalar kapsamında; ulaşımın aksamaması, kamu hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada görev yapmaktadır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Ülke genelinde yılbaşı için alınan tedbirler 4 gün boyunca uygulanacak

4 gün boyunca uygulanacak! Yüz binlerce polis sokağa iniyor
Yunan bakan Gazze'deki tarafını seçti, ülke ayağa kalktı

Yunan bakan Gazze'deki katliamda tarafını seçti, ülke ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
İran'ı ayağa kaldıran dolar krizi! Pezeşkiyan'dan 'Gelin konuşalım' çağrısı

Komşuda büyük kriz! Milyonlar sokağa indi, Cumhurbaşkanı çağrı yaptı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı