Haberler

Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kapullu Mahallesi'nden 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi yönüne giden U.K. idaresindeki 78 ABK 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve yanındaki M.K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı

Türkiye'nin konuştuğu kan donduran cinayette karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Komşu ülkeyi tedirgin eden patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi

Komşuyu tedirgin eden ses! Halk paniğe kapıldı, jet açıklama geldi
Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir

Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu

Nereden nereye! 45 yaşında imza attığı takımı duyanlar inanamıyor