Haberler

Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te düzenlenen operasyonlarda kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalanırken, kent merkezinde uyuşturucu bulunduran 3 zanlı daha gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli kaçak kazı aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı ile Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu'da kaçak kazı yapan 2 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Operasyonda, delici kırıcı alet, keski, manivela demiri, kafa feneri, balyoz, çekiç, pense, maket bıçağı, halat, uzatma kablosu, akü ve 3 plastik boru ele geçirildi.

Kent merkezindeki 3 şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, 85 sentetik ecza hap, 1 gram kokain, 8 parça uyuşturucu emdirilmiş peçete ile uyuşturucu kullanma aparatı bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

