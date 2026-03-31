Haberler

Karabük'te kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te gerçekleştirilen kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonlarında toplam 11 zanlı gözaltına alındı. Kaçak kazıda 3 kişi suçüstü yakalanırken, uyuşturucu operasyonlarında 168,6 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonları düzenlendi.

Kaçak kazı operasyonunda 3 kişi suçüstü yakalandı, hidrolik doğrultma seti, calaska, dizüstü bilgisayar, kulaklık, 2 alan tarama cihazı, kıymetli taş ölçüm cihazı, define arama çubuğu, 4 bakır çubuk ve 9 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonlarında da 8 şüphelinin üzerinde, eşyalarında ve ikametinde yapılan aramalarda 168,6 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

