Karabük'te jandarma ve polise tahsis edilen 47 araç hizmete alındı

Karabük'te İçişleri Bakanlığı tarafından jandarmaya 19, polise 28 olmak üzere toplam 47 yeni araç hizmete alındı. Araçlar, şehir merkezinde yapılan bir konvoyla tanıtıldı.
İçişleri Bakanlığının 9 bin 200 araçlık yeni tahsisi kapsamında, Karabük'te jandarmaya 19, polise 28 araç teslim edildi.
