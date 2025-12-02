Haberler

Karabük'te jandarma ve polise tahsis edilen 47 araç hizmete alındı

Karabük'te jandarma ve polise tahsis edilen 47 araç hizmete alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te İçişleri Bakanlığı tarafından jandarmaya 19, polise 28 olmak üzere toplam 47 yeni araç hizmete alındı. Araçlar, şehir merkezinde yapılan bir konvoyla tanıtıldı.

Karabük'te İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 47 araç hizmete alındı.

İçişleri Bakanlığının 9 bin 200 araçlık yeni tahsisi kapsamında, Karabük'te jandarmaya 19, polise 28 araç teslim edildi.

Araçlar, kent merkezindeki konvoyun ardından kullanıma sunuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.