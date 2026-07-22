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Karabük'te bir kişi imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

Karabük'te bir kişi imam nikahlı yaşadığı kadını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı
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Karabük'ün Yenice ilçesinde Y.B., imam nikahlı birlikte yaşadığı T.B.K'yi öldürdü. Olayın ardından yaralı halde bulunan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir kişi imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde yaşayan Y.A.B, anne ve babasının kapıyı açmaması üzerine durumu çevredekilere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması üzerine balkondan eve giren ekipler, T.B.K'yi (29) evde yerde hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.B.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler, T.B.K'nin imam nikahlı birlikte yaşadığı Y.B'yi (48) evde yaralı halde buldu.

Hastaneye kaldırılan Y.B. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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