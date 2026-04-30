Haberler

Karabük'te iletişimciler "Sosyalfest"i değerlendirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen "Medya ve Etik Çalıştayı"nda bir araya gelen iletişimciler "Sosyalfest"'i değerlendirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, Türkiye'de yetişen "Teknofest kuşağının" savunma sanayisi ve diğer alanlardaki inovatif çalışmalarının ödüllendirildiğini belirterek, "Sosyalfest"in de bu anlamda modelleme sunduğunu belirtti.

Öğrencilerin beşeri bilimlerdeki etkinliklerinin duyurulmasının önemine dikkati çeken Çetintaş, "21. yüzyıl aynı zamanda bir inovasyon yüzyılı. Bu yüzyılda gençlerin destek görmesini ve fikirlerini savunacak alanlara kavuşmuş olmasını önemsiyorum. Genç kuşaklar için önemli bir modelleme olan 'Sosyalfest' içinde gençler inovasyonlarını duyuracaklar." ifadelerini kullandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Vekili Deniz Güçer de festivalin İstanbul'da gerçekleştirilecek etkinliklerde fark yaratacağına inandığını belirterek, sunulan projeleri yakından görmeyi ve değerlendirmeyi istediğini kaydetti.

Gazeteci Ekrem Kızıltaş ise KBÜ'nün başlattığı ve bu yıl İstanbul Üniversitesi ile ortaklaşa ikincisi düzenlenecek festivalin ciddi oranda başvuru ve teklif aldığını aktararak, "Festivalin sosyal açıdan birçok farkındalık meydana getireceğini ve Türkiye genelinde daha kapsayıcı işler yapılabileceğine bir örnek oluşturacağını görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

