Karabük'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, evin çatısında çıkarken, alevler ikinci kata sıçradı ve kat kullanılamaz hale geldi.
Güney köyünde İ.M'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, daha sonra evin ikinci katına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.
