Haberler

Karabük'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, evin çatısında çıkarken, alevler ikinci kata sıçradı ve kat kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güney köyünde İ.M'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, daha sonra evin ikinci katına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yenice Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
İstanbul'da kuvvetli yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oldu

İstanbul'da kabus gecesi, böyle gündüze döndü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Uyuşturucu soruşturmasında Can Yaman serbest

Gece baskınında gözaltına alınan Can Yaman'la ilgili karar
Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi

Yayınlanmayan bölüm hakkında konuşan Berfu Yenenler, Çakal'ı küplere bindirdi
Halep'te köşeye sıkışan YPG'liler kentten otobüslerle gönderildi

Komşuda bir devrin sonu! Kentten böyle gönderildiler
Avukattan gazeteci Ruşen Çakır'a şok suçlama: Arabamın anahtarlarını aldı gitti

"Arabamın anahtarlarını aldı gitti"
Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları

Nuriye Dilmaç şeytani bir planla öldürülmüş! Katili en yakınları
Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı

Galatasaray Süper Kupa seremonisine neden çıkmadı? İşte yanıtı