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Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazası: 10 Yaralı

Karabük'te İki Ayrı Trafik Kazası: 10 Yaralı
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Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplam 10 kişi yaralandı. İlk kaza Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. İkinci kaza ise Karabük-Bartın kara yolu Kirkille Mahallesi yakınlarında iki otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karabük'te iki ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

M.Y. (62) idaresindeki 78 BY 480 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda E.T'nin (40) kullandığı 16 BYH 356 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Karabük-Bartın kara yolunun Safranbolu ilçesine bağlı Kirkille Mahallesi yakınlarındaki kazada ise K.Ö. idaresindeki 34 GBZ 137 plakalı otomobil, S.Ö'nün kullandığı 78 ACL 687 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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