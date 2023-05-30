Karabük'te iki ayrı trafik kazası: 3 kişi yaralandı

KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçan otomobildeki ağabey-kardeş yaralandı. Trafiğin yavaşladığı yolda, 3 otomobilin çarpıştığı 2'nci bir kaza meydana gelirken, bu kez de 1 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan toplam 3 kişi tedaviye alındı.

Kaza, öğle saatlerinde, Karabük- Safranbolu kara yolunun Şehit Ateşe Reşat Bulvarı mevkisinde meydana geldi. S.Ö. (24) idaresindeki 43 ABM 061 plakalı cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, bisiklet yolunu da aşıp şarampole uçtu. Kazada sürücü ile araçtaki kardeşi H.Ö yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.