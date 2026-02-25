Haberler

Karabük İHH iftar programı düzenledi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Karabük'te düzenlediği iftar programında iyilik hareketinin önemini vurguladı. Karabük İHH Başkanı İbrahim Şentürk, derneğin hizmetlerine devam edeceğini açıkladı.

Karabük'te İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Kentteki bir düğün salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Karabük İHH Başkanı İbrahim Şentürk, Karabük'te bir iyilik hareketi ortaya çıkardıklarını belirterek, genç bir teşkilat olduklarını söyledi.

Teşkilatlarının şehrin her yerine yayıldığını aktaran Şentürk, maddi, manevi ve fikri konularda vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Şentürk, İHH'nın sadece bir sivil toplum kuruluşu olmadığını belirterek, "İHH vicdanın kurumsallaşmış halidir." ifadesini kullandı.

Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İHH Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu ve vatandaşlar katıldı.

