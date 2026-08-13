Karabük'te Lokomotif-Tır Çarpışması

Karabük'te hemzemin geçitte çarpışan lokomotif ile tırda hasar oluştu.

E.A. idaresindeki DE 33 053 numaralı lokomotif, Kılavuzlar Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.Y. yönetimindeki 41 AOZ 501 plakalı demir yüklü tırla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da hasar meydana geldi.

Kazanın ardından bölgede bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA