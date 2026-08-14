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Karabük'te Feci Kaza: 4 Çocuk ve 1 Sürücü Yaralandı

Karabük'te Feci Kaza: 4 Çocuk ve 1 Sürücü Yaralandı
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Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'te hafif ticari araçla çarpışan elektrikli motosikletteki 4'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

E.Ç. idaresindeki 78 ACJ 724 plakalı hafif ticari araç, Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen Caddesi'nde S.B. yönetimindeki 78 ABU 987 plakalı elektrikli motosikletle çarpıştı.

Kazada elektrikli motosikletteki sürücü S.B. ile H.M.A. (12), E.N.Ş. (10), E.N.Ş. (9) ve E.N.B. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polislerce yapılan kontrolde, sürücü S.B'nin ehliyetinin yetersiz olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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