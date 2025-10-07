Karabük'te Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Karabük'te eylül ayına ilişkin "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" Vali Mustafa Yavuz başkanlığında yapıldı.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yavuz, Karabük'ün 358 köy ve mahallesinde yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşın huzur ve güvenliğinin kendilerine emanet olduğunu söyledi.

Karabük'ün güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu belirten Yavuz, bunun bozulmasına müsaade etmeyeceklerini kaydetti.

Yavuz, 2025'in ilk 9 ayında tüm kurumlarla eşgüdüm içeresinde çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirerek, eylülde bir önceki aya göre yüzde 22,87 azalışla toplam 833 asayiş olayının meydana geldiğini anlattı.

Eylülde kolluk birimlerince 35 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlarda 12 kişinin tutuklandığını, 18 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini kaydeden Yavuz, "Vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve suç işlenmesinin önlenmesi için tüm birimlerimizle 24 saat sahada olmaya bundan böyle de devam edeceğiz. Hedefimiz aydınlatılmayan bir olayın dahi kalmamasıdır." dedi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökçek ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver de katıldı.