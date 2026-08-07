Karabük'te Zehirlenme Panigi: 8 Kisi Taburcu
Karabük'te bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantisi ve kusma sikayetiyle hastaneye basvuran 8 kisi, tedavilerinin ardindan taburcu edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan kisilerle ilgili inceleme baslatildi.
Karabük'te bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
100. Yıl Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.
Hayati tehlikesi bulunmayan kişiler, yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA