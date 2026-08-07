Haberler

Karabük'te Zehirlenme Panigi: 8 Kisi Taburcu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantisi ve kusma sikayetiyle hastaneye basvuran 8 kisi, tedavilerinin ardindan taburcu edildi. Hayati tehlikeleri bulunmayan kisilerle ilgili inceleme baslatildi.

Karabük'te bir restoranda yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yedikten sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşayan 8 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Hayati tehlikesi bulunmayan kişiler, yapılan müdahalelerin ardından sağlık durumlarının normale dönmesi üzerine taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Felç geçirdi, vazgeçmedi: 97 yaşındaki süper babaanne gökyüzünde dünya rekoru kırdı

Süper babaanne! Yaşına da, kırdığı rekora da inanamayacaksınız
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

Rüşveti veren kişi, Fatma başkanı ateşe attı! İşte ilk sözleri