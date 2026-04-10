Karabük'te "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması Bölge Finali" yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, "Liseler Arası Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması 4. Bölge Finali" Karabük'te düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çamlık Camisi'ndeki yarışmaya Karabük, Zonguldak, Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum, Bartın, Kastamonu, Ordu, Bolu ve Çankırı'dan öğrenciler katıldı.

Yarışmada, Tokat Erbaa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Eren Bilal Gün birinci, Karabük Safranbolu Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muharrem Kavak ikinci, Amasya Merzifon Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammed Said Karakoç ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri il protokolü tarafından verildi.

Programa, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Dr. Lokman Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi

Skandallarla gündeme gelen belediye başkanı partisinden ihraç edildi
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama

İddianame tamamlandı! İşte Mika Raun’a yöneltilen suçlama
Canlı yayında eşi tarafından aşağılanmıştı! Esra Erol’daki Derya Çapar'ın son hali şaşırttı

Canlı yayında aşağılanmıştı! Derya'nın son hali şaşırttı
62 yıl sonra gelen veda: Rum polisinin kaçırdığı Reşat Ahmet dualarla toprağa verildi

Rum polisi kaçırmıştı: 62 yıllık hasret şehitlikte son buldu

Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke

Savaşın kazananları ve kaybedenleri! Listeye Türkiye'yi de dahil etti
Süper Lig devinden Virgil van Dijk bombası

Süper Lig devinden Van Dijk bombası