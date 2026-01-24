Haberler

Karabük'te evinde hareketsiz bulunan kişi, hastanede hayatını kaybetti

Güncelleme:
Karabük'te evinde hareketsiz bulunan T.E, hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Karabük'te evinde hareketsiz bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karataltepe Mahallesi Recep Sami Yazıcı Sokak'taki yaşayan T.E'yi, eve gelen yakınları hareketsiz buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan T.E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
