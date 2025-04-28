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Karabük'te Eşinden Uzaklaştırılan Kadın, Evini Yaktı

Karabük'te Eşinden Uzaklaştırılan Kadın, Evini Yaktı
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Karabük'te, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocasıyla tartışan S.K. (30), oturduğu apartman dairesini ateşe verdi. Yangında S.K. ile birlikte 4 kişi dumandan etkilendi. Olay sonrası S.K. gözaltına alındı.

KARABÜK'te hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kocasıyla telefonda tartışan S.K. (30), oturduğu apartman dairesini yaktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, S.K. ile binadaki 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. S.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. S.K., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi R.K. (39) ile telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından S.K. evini yaktı. Binayı dumanlar sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangında S.K. ile binada oturan M.G. (27), M.G. (36), Y.G. (5) ve Y.G. (8) dumandan etkilendi. 5 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartman dairesi tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

S.K., tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. S.K.'nin evini yakarken çektiği görüntüleri de R.K.'ye gönderdiği ortaya çıktı. R.K., eşi S.K.'den şikayetçi olurken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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