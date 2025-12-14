Haberler

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi öldü
Güncelleme:
Karabük'te elektrik direğinde izolatör değişimi yapan 53 yaşındaki işçi Ahmet G. akıma kapılarak düşüp ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük'te çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kahyalar köyünde elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), izolatör değişimi yaptığı esnada akıma kapıldı.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
