Haberler

Karabük'te yolları karla kaplı köydeki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Safranbolu'da evde bakım hastası bir kişi, karla kaplı yolda zorluklarla ulaşan sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Valilik, 'Şartlar ne olursa olsun, insan hayatını önceleyen anlayışla hizmet vermeye devam edeceğiz.' açıklamasını yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yolları karla kaplı köydeki evde bakım hastası, ekiplerce hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alabaş köyünde genel durumu kötüleşen evde bakım hastası bir kişi için sağlık ekipleri seferber oldu.

Yüksek kar kalınlığı ve kış şartlarının oluşturduğu zorluklarla bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde gerçekleştirilen hasta, daha sonra hastaneye götürüldü.

Açıklamada, "Şartlar ne olursa olsun, insan hayatını önceleyen anlayışla, en uzak noktada dahi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek