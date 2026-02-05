Haberler

Ters yöne girip kaçmaya çalışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 lira ceza

Ters yöne girip kaçmaya çalışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 69 bin 200 lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te polis dur ihtarına uymayan ve ters yöne girerek kaçmaya çalışan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü O.A. yakalandı. Sürücüye toplamda 69 bin 200 lira ceza uygulandı.

KARABÜK'te, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, ters yöne girip kaldırımdan kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü O.A.'ya 69 bin 200 lira ceza uygulandı.

Olay, 3 gün önce Balıklar Kayası Kavşağı'nda meydana geldi. 78 ACJ 690 plakalı motosikletin sürücüsü O.A., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Ters yöne girip kaldırımdan kaçmaya çalışan O.A., polis tarafından yakalandı. Karabük Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, O.A.'ya yaptığı ihlallerden dolayı toplam 69 bin 200 lira idari para cezası uyguladı. Motosiklet, trafikten menedilip, otoparka çekildi.

Sürücü hakkında da 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve 'Görevli memura direnmek' suçlarından adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınıp, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen O.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Öte yandan, sürücünün motosikletle kaçtığı anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız 'Umut Hakkı' konusuna açıklık getirdi

Öcalan tahliye olacak mı? "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı

Milyonların yapmak istediğini yaptı
Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor

Oyuncuyla anlaşıldı! Kante transferi sonrası golcü de geliyor
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti
Epstein ölmedi mi? Elden ele dolaşan bir fotoğraf ortalığı karıştırdı

Elden ele dolaşan gizemli fotoğraf! Milyonlar aynı soruyu soruyor
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı

Yok artık Duran! Koca ülkeyi karıştırdı