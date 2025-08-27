Karabük'te Eğlence Mekanında Silah Operasyonu

Karabük'ün Yenice ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen operasyonda tüfek ve tabancalar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenice İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, faaliyet gösteren bir eğlence mekanında uyuşturucu madde dağıtımı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirildi.

Adreste yapılan aramada, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 165 tabanca mermisi ve 27 tüfek fişeği ele geçirildi.

G.G. ve G.A. hakkında "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

Otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Yalacık Mahallesi'ndeki otluk alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiye ekipleri ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.