Karabük'te kar kalınlığı 75 santimetreye ulaştı

EĞİTİME KAR ENGELİ

Karabük'te 4 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşabilecek buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları ile meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının yeniden başlayacağının öngörülmesi nedeniyle; 31 Aralık Çarşamba günü, Karabük il genelinde, her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel gereksinimli personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KENT KARLA KAPLI

Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da tarihi çarşı bölgesinde bulunan tarihi konaklar, kar yağışı ile birlikte akşam saatlerinde güzel görüntüler oluşturdu. Karabük-Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde etkili olan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Kara yolunda sürücüler düşük hızla ilerledi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması amacıyla, Karabük İl Özel İdaresi ekiplerimiz Valiliğimiz koordinasyonunda çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Yürütülen karla mücadele çalışmaları kapsamında; kar küreme, yol açma, yol genişletme ve taban temizliği faaliyetleri sonucunda 99 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Zorlu kış şartlarına rağmen sahada büyük bir özveriyle görev yapan İl Özel İdaresi ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenli ulaşımının sağlanması ve kırsalda hayatın aksamaması için il genelinde 7/24 esasına göre çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,