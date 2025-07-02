Karabük'te Düşme sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karabük'te Düşme sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Karabük'te yürüyüş halindeyken dengesini kaybedip düşen 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, başını çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Denizli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Karabük'te yolda yürürken düşüp başını çarpan kişi hayatını kaybetti.

Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta yürüyen Erdoğan Denizli (54), dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, başını zemine çarpan Denizli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ceset, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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