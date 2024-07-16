Karabük'te düğünde havaya ateş açanlara ceza

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen 6 kişiye toplam 39 bin 878 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bazı sosyal medyada Eskipazar'da bir düğünde havaya ateş açıldığına dair görüntülerin yayımlandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Düğünde silah kullandığı tespit edilen 1 kişiye "2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanun" gereği 4 bin 538 lira, 4 kişiye ise "5729 sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Yönetmelik" gereği 8 bin 322'şer lira olmak üzere toplam 33 bin 288 lira, düğün sahibine ise "emre aykırı davranıştan" 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.

Çalışmalar sonucunda 3 kurusıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği muhafaza altına alındı.

Eskipazar Jandarma Komutanlığınca adli tahkikat başlatıldı.