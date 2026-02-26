Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ormanları beyaza bürüdü. Dron ile kaydedilen görüntüler, karla kaplı çam ormanlarını gözler önüne serdi.
KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.
Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ardından ormanlar da karla kaplandı. Beyaza bürünen çam ormanlarının manzarası, dronla görüntülendi.
Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı