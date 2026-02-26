Haberler

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ormanları beyaza bürüdü. Dron ile kaydedilen görüntüler, karla kaplı çam ormanlarını gözler önüne serdi.

KARABÜK'ün yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından karla kaplanan ormanlar dronla görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar etkili oldu. Yağışın ardından Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta mevkisinde sürücüler, araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ardından ormanlar da karla kaplandı. Beyaza bürünen çam ormanlarının manzarası, dronla görüntülendi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış

MSB de açıklamasında doğruladı! Şehit pilot canını hiçe saymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
İbretlik bir hikaye daha: Para suyunu çekince eski işine geri döndü

İbretlik bir hikaye daha
Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu

Nihat Hatipoğlu'na herkesin aklındaki soruyu sordu
'Dua edin, şehit olayım' diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt

"Dua edin, şehit olayım" diyen çocuğa Hamaney'den bomba yanıt
Markette karşılaştığı durumu anlatan genç kız, gözyaşlarına boğuldu

Markette karşılaştığı durumu anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi

Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP ilk sırada
Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Dün gece Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para soktu