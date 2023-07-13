Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza
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Karabük'te demir çelik fabrikasının girişinde drift yapan otomobilin sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza kesildi. Sürücü, geniş asfaltta drift yaparken KGYS kameraları tarafından tespit edildi ve polis ekipleri tarafından 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan cezalandırıldı.
KARABÜK'te demir çelik fabrikasının girişinde drift yapan otomobilin sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza kesildi.
Karabük'te sürücü otomobiliyle, demir çelik fabrikasının giriş kısmındaki geniş asfaltta drift yaptı. KGYS kameralarından aracı tespit eden polis ekipleri, sürücüye 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan 20 bin 342 TL para cezası uyguladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Özelci - Güncel