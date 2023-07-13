Karabük'te drift yapan sürücüye 20 bin 342 TL ceza

Karabük'te demir çelik fabrikasının girişinde drift yapan otomobilin sürücüsüne 20 bin 342 TL ceza kesildi. Sürücü, geniş asfaltta drift yaparken KGYS kameraları tarafından tespit edildi ve polis ekipleri tarafından 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan cezalandırıldı.