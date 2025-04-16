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Karabük'te Drift Atan Sürücüye 46 Bin Lira Ceza

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Karabük-Ankara kara yolunda drift yaparak trafikte tehlike yaratan bir sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi. Sürücünün plakası emniyet ekipleri tarafından tespit edildi.

Karabük'te otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi.

Karabük-Ankara kara yolundaki akaryakıt istasyonunda drift atarak trafiği tehlikeye düşüren otomobilin plakası, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.

Aracın tescil plakasına Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 46 bin 392 lira cezai işlem uygulandı.

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Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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