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Karabük'te drift cezası: 140 bin lira

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Karabük'te otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

Karabük'te otomobiliyle drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.

Üniversite Mahallesi 301 Sokak'ta bir sürücünün otomobiliyle drift attığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otomobili durduran ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 140 bin lira idari ceza uyguladı.

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu, otomobil de 60 gün trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

Öte yandan, otomobilin sokakta drift attığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA
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