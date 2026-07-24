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Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı yandı

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Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

E.Ç. (60) idaresindeki 78 BZ 702 plakalı hasta nakil aracı, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek diyaliz hastası Ş.C'yi (71) güvenli alana çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, hasta nakil aracı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Ş.C'nin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki diyaliz tedavisinin ardından evine götürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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