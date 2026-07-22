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Dini nikahla birlikte yaşadığı Burcu'yu öldüren şüpheli adliyede

Dini nikahla birlikte yaşadığı Burcu'yu öldüren şüpheli adliyede
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Karabük'ün Yenice ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu'nu bıçaklayarak öldüren Yusuf Berber, tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu'nu (29) bıçaklayarak öldüren Yusuf Berber (48), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Y.A.B. isimli çocuk, anne ve babası kapıyı açmayınca polis ekiplerine haber verdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine eve balkondan girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yaraları bulunan ve yerde hareketsiz şekilde yatan Tutku Burcu Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yaşanan arbede sırasında kendisinin de bıçaklandığı belirlenen Yusuf Berber hastaneye kaldırıldı. Tedavisi sonrası gözaltına alınan Yusuf Berber, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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