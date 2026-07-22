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Dini nikahla birlikte yaşadığı eşini öldürdü

Dini nikahla birlikte yaşadığı eşini öldürdü
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Karabük'ün Yenice ilçesinde Tutku Burcu Köseoğlu (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Yusuf Berber'in (48) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Berber hastaneye kaldırılırken, soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde Tutku Burcu Köseoğlu (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Yusuf Berber'in (48) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ne bağlı Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Y.A.B. isimli çocuk, anne ve babası kapıyı açmayınca polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine eve balkondan girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde vücudunda bıçak yaraları bulunan ve yerde hareketsiz şekilde yatan Tutku Burcu Köseoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yaşanan arbede sırasında kendisinin de bıçaklandığı belirlenen Yusuf Berber hastaneye kaldırıldı. Tutku Burcu Köseoğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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