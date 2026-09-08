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Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

T.E. (28) idaresindeki 54 DE 665 plakalı otomobil, Karabük-Bartın kara yolu Beştepeler mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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