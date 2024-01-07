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Karabük'te çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

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Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev alev alev yanarken, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Eflani ilçesine bağlı Pınarözü köyü, Hacizoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı ahşap evde çıktı. Naciye Kaya'ya ait, kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Evin tamamen kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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