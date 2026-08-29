Haberler

Karabük'te Feci Kaza: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'te Feci Kaza: İki Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-755 kara yolunda iş makinesi taşıyan çekici, karşı şeride geçerek motosikletle çarpıştı. Kazada hem çekici hem motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. İş makinesi, yol kenarındaki bir araç ve eve çarparak hasara neden oldu.

Karabük'te iş makinesi taşıyan çekici ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti.

D-755 kara yolunda Bartın istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan Fuat T. (50) idaresindeki 52 AGU 032 plakalı iş makinesi yüklü çekici, Kirkille mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Ters istikamette yaklaşık 500 metre ilerleyen çekici, İshak Y'nin (30) kullandığı 78 ACS 458 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bu sırada çekicinin üzerinden düşen iş makinesi, yol kenarındaki bir araca ve eve çarparak hasara neden oldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı! Yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'den Talisca açıklaması geldi
Adliyelerde yeni dönem: Alo Adalet 135 hizmete giriyor

Adliyelerde yeni dönem başlıyor: Bakan Gürlek 3 ilimizi açıkladı
Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek

Birkaç kendini bilmez evi yaktı! Kiracıya destek ummadığı yerden geldi
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Başakşehir'den Lemina için açıklama

Başkan canlı yayında açıkladı: Galatasaray'dan transfer