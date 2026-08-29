Karabük'te Feci Kaza: İki Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'te iş makinesi taşıyan çekici ile motosikletin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti.

D-755 kara yolunda Bartın istikametinden Karabük yönüne seyir halinde olan Fuat T. (50) idaresindeki 52 AGU 032 plakalı iş makinesi yüklü çekici, Kirkille mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Ters istikamette yaklaşık 500 metre ilerleyen çekici, İshak Y'nin (30) kullandığı 78 ACS 458 plakalı motosikletle çarpıştı.

Bu sırada çekicinin üzerinden düşen iş makinesi, yol kenarındaki bir araca ve eve çarparak hasara neden oldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücülerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA