Karabük'te Boz Ayının Bahçe Kapısını Açtığı Anlar Kamerada

KARABÜK'te köye inen boz ayının sokakta yürüyerek bahçenin kapısını açtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Bulak köyünde meydana geldi. Yiyecek aramak için köye inen boz ayı, bir süre sokakta yürüdükten sonra bir evin bahçesinin kapısını açtı. Ayı, daha sonra koşarak gözden kayboldu. Ayının sokakta koştuğu ve kapıyı açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,