Karabük'te bir banka şubesine saçma isabet etmesiyle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir banka şubesinin kapı ve camlarına saçma isabet etmesine ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve E.E. savcılık ifadesinin ardından, mahkemeye çıkartılan U.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir banka şubesinin kapı ve camlarına saçma isabet etmesine ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

Merkez Mahalle Cami Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren banka şubesinin kapı ve camlarına saçma isabet etmesiyle ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler E.E, U.E. ve E.E'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E. ve E.E. savcılık ifadesinin ardından, mahkemeye çıkartılan U.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Eskipazar ilçesindeki 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren banka şubesinin kapı ve camlarında delik ve çatlaklar fark eden vatandaşlar durumu polise bildirmiş, ekipler 7 saçma deliği tespit etmişti. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alınmıştı.