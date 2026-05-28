Karabük'te Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Gerçekleştirildi
Karabük'te Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar bir araya geldi. Vali Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanı ve diğer yetkililer katılımcıların bayramını kutladı.
Havuzlu Bahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda Vali Oktay Çağatay, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Karabük Barosu Başkanı Emrah Köklü, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Canver, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Okan Kirman ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, katılımcıların bayramını kutladı.
Programa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.