Karabük'te bariyere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı
Karabük-Ankara kara yolunda ilerleyen N.Y. (78) idaresindeki 06 EBK 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.Y. (78) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından H.Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'te bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Karabük- Ankara kara yolunda ilerleyen N.Y. (78) idaresindeki 06 EBK 34 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyere çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.Y. (78) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından H.Y. ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.