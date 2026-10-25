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Karabük'te bahçedeki otomobil yandı, kundak şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı

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Karabük'te bahçedeki otomobil yandı, kundak şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı
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Karabük'ün Namık Kemal Mahallesi'nde müstakil bir evin bahçesindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Araçta hasar oluşurken kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Karabük'te araç kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Namık Kemal Mahallesi Gökdemir Sokak'ta bulunan müstakil bir evin bahçesindeki E.K'ye ait otomobilde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında otomobilde hasar oluştu.

E.K'nin eşi M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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