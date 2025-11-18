Karabük'te Ayı Yavrusu Caddeye İndi
Karabük'ün Yenice ilçesinde gece saatlerinde bir ayı yavrusu ilçe merkezine inerek dikkat çekti. Vatandaşlar, yavru ayının caddede koşmasını ve çöp kovasına yaklaşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde gece saatlerinde ilçe merkezine inen ayı yavrusu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çıra Pazarı mevkisi ve İncedere Caddesi'nde ayı yavrusunu görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Görüntülerde, ayı yavrusunun caddede koşması ve çöp kovasının yanına gitmesi yer alıyor.
